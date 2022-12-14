Я начала притворяться, что мне все равно. А потом поняла, что я не притворяюсь. Мне на самом деле теперь все равно.
Краткая информация
- 14.12.2022, 0 месяцев
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Я начала притворяться, что мне все равно. А потом поняла, что я не притворяюсь. Мне на самом деле теперь все равно.
Запомни Никогда, ни к чему не привязывайся. ты погубишь свою жизнь.
Когда находишь своё, на другое уже смотреть не хочется.
Как же часто приходится врать, что всё хорошо, когда просто уже нет сил объяснять, как тебе плохо.
Просто иногда за моей улыбкой сидит слишком много боли..