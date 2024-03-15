Ильдар Камаев
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Краткая информация

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Ильдар Камаев
Компания СтройМагнат Ваш надежный партнер в оптово-розничных продажах строительных материалов в Крыму с доставкой. Доставка в день заказа. Комплектация строительных объектов. Любой удобный способ оплаты. Работаем с НДС.
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