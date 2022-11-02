На данный момент одни мысли и действия,как бы поскорее встать на ноги после травмы и влиться в привычный темп жизни. В прошлом году осознанно поменяла город на деревню и ничуть не жалею. Появилось больше возможностей воплотить свои мечты🤗🤗🤗