В фильме скромный учитель ОБЖ Вася, довольствующийся спокойной жизнью и счастьем в простых вещах, внезапно оказывается втянут в бурный водоворот событий. Всё начинается, когда в его размеренную жизнь врывается его брат-близнец Коля, с которым Вася давно не общался. Коля, мастер приключений и