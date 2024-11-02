В давние времена Соловей-Разбойник, коварный и хитроумный противник Ильи Муромца, сумел одержать над ним победу не силой, а обманом. Переиначив историю, Соловей приписал себе все подвиги и славу героя, и, овладев эликсиром бессмертия, пережил века, сохранив свою силу до наших дней. В наш...Далее
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В фильме скромный учитель ОБЖ Вася, довольствующийся спокойной жизнью и счастьем в простых вещах, внезапно оказывается втянут в бурный водоворот событий. Всё начинается, когда в его размеренную жизнь врывается его брат-близнец Коля, с которым Вася давно не общался. Коля, мастер приключений и...Далее
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