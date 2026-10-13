Лечение алкоголизма: почему одной детоксикации недостаточно Выведение алкоголя и уменьшение симптомов абстиненции помогают стабилизировать физическое состояние, но сами по себе не устраняют зависимость. После детоксикации важно оценить риски повторного употребления, мотивацию пациента, состояние... Далее
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Кодирование от алкоголизма: что важно обсудить до процедуры Кодирование не должно проводиться «по шаблону». Перед выбором метода специалист оценивает состояние пациента, длительность трезвости, сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, противопоказания и готовность человека соблюдать... Далее
Вывод из запоя на дому: что сообщить врачу до выезда Перед обращением подготовьте точные сведения: сколько дней продолжалось употребление алкоголя, когда была последняя доза, какие хронические заболевания есть у пациента, какие лекарства он принимает, были ли ранее судороги, галлюцинации или... Далее
Когда вызов нарколога на дом требует предварительной оценки состояния Домашний визит может быть вариантом помощи только тогда, когда пациент в сознании, дышит самостоятельно и у него нет признаков острого угрожающего состояния. Перед выездом важно сообщить специалисту длительность употребления... Далее