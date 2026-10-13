Вывод из запоя на дому: что сообщить врачу до выезда Перед обращением подготовьте точные сведения: сколько дней продолжалось употребление алкоголя, когда была последняя доза, какие хронические заболевания есть у пациента, какие лекарства он принимает, были ли ранее судороги, галлюцинации или ... Далее