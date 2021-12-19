Представляете, недавно пришел друг, а он занимается бурением колодцев. Увидел этот вентилятор и сказал, что он оказывается предназначен для продувки замкнутых помещений перед спуском туда людей. Короче, понравился ему вентилятор. Спросил где брал, а то для продувки ему как раз нужен. Ответил, что
Краткая информация
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Кстати, в прошлом посте не указал, что дома то тоже жара была, вся семья просто изнывала. Решили не тянуть и тоже заказали вентилятор, только чуть попроще, помещение все таки меньше. Заказали такой вот на этом сайте: https://vsp-vent.ru/products/ventilyator-sht-30-ex/
Летом в офисе была конкретная жара, и мы всей командой попросили руководство купить кондиционер или вентилятор. В итоге остановились на вентиляторе. Погуглив, решили заказать этот: https://vsp-vent.ru/products/ventilyator-vsp-500-220-12/ По итогу остались очень довольны. Рекомендую!
Всем привет!)