Представляете, недавно пришел друг, а он занимается бурением колодцев. Увидел этот вентилятор и сказал, что он оказывается предназначен для продувки замкнутых помещений перед спуском туда людей. Короче, понравился ему вентилятор. Спросил где брал, а то для продувки ему как раз нужен. Ответил, что