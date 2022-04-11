Детская стирка. Уже давно доказано, что гели для стирки намного лучше порошков. И это факт! 💦 Безопасны и легко выполаскиваются 💦 Можно стирать в машинке и вручную 💦 Концентраты – хватит минимум на 27 стирок ⠀ Мягким гелем на основе натурального мыла и c экстрактом календулы можно стирать вещички с