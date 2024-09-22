Леонид БакутА
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Краткая информация

Леонид БакутА
WhatsApp, используя 20 Gb из 32-х системных, перегрузил память, стал недоступен. А там у меня около 50 собеседников. При этом, из 200 Gb, арендуемых у Apple, используются только 38. Для обновления системы надо 1 Gb памяти зарезервировать и найти возможность, подключив iPhone к LapTop, обновить.
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