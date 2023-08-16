Краткая информация

  • 31.12.1987, 35 лет
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Катерина Алекса
1 д.

☪️Продажа земельных участков в коттеджном посёлке Северное и Южное Якунино по выгодным ценам!! По всем вопросам обращайтесь в личные сообщения ✉️

Катерина Алекса
1 д.

✨Продажа земельных участков ✨РАССРОЧКА до 1 года без участия банка, по договору с компанией! Участки для дачного строительства (с правом регистрации по месту жительства!). от 50 тыс.р. за сотку. Есть лесные участки с выходом к реке.

Сразу оформляем переход права собственности, даже при рассрочке,

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Катерина Алекса
1 д.

Продажа земельных участков в коттеджном посёлке Северное и Южное Якунино ✨По всем вопросам в лс💥

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