☪️Продажа земельных участков в коттеджном посёлке Северное и Южное Якунино по выгодным ценам!! По всем вопросам обращайтесь в личные сообщения ✉️
Краткая информация
- 31.12.1987, 35 лет
- 0 друзей
✨Продажа земельных участков ✨РАССРОЧКА до 1 года без участия банка, по договору с компанией! Участки для дачного строительства (с правом регистрации по месту жительства!). от 50 тыс.р. за сотку. Есть лесные участки с выходом к реке.
Сразу оформляем переход права собственности, даже при рассрочке,Далее
Продажа земельных участков в коттеджном посёлке Северное и Южное Якунино ✨По всем вопросам в лс💥
Указала день своего рождения "31.12.1987"
Добавил свой аватар