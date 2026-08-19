Город, который все проезжают мимо: чем Кострома удивила меня за один день Признаюсь честно: Кострома была у меня в списке по остаточному принципу. Золотое кольцо, дальний угол, «ну заедем, раз всё равно по пути». Именно так о ней и думает большинство - и именно поэтому этот город остаётся самым... Далее
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