Указала день своего рождения "18.05.1990"Указала свой статус: "Вязание крючком – это разновидность рукоделия, которая имеет особую популярность в современном мире. С помощью пряжи и всего лишь одного крючка можно создать невероятные шедевры: одежду, сумки, салфетки и красивые предметы быта и