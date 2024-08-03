Анна Винник
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Краткая информация

  • 18.05.1990, 34 года
  • 0 друзей
Анна Винник
Указала день своего рождения "18.05.1990"Указала свой статус: "Вязание крючком – это разновидность рукоделия, которая имеет особую популярность в современном мире. С помощью пряжи и всего лишь одного крючка можно создать невероятные шедевры: одежду, сумки, салфетки и красивые предметы быта и
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