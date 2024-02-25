Добро пожаловать в мир государственных закупок по закону 44-ФЗ!

Меня зовут Евгения Кириенко, я работаю с закупками уже 10 лет, и решила поделиться своим опытом с вами!





Закупки на самом деле - это не про сложность! Главное - грамотно выстроить работу отдела и взаимодействие между отделами вашего

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