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Краткая информация
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Добро пожаловать в мир государственных закупок по закону 44-ФЗ!
Меня зовут Евгения Кириенко, я работаю с закупками уже 10 лет, и решила поделиться своим опытом с вами!
Закупки на самом деле - это не про сложность! Главное - грамотно выстроить работу отдела и взаимодействие между отделами вашего...Далее