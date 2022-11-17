Какие страховые взносы будут платить ИП без работников в 2023 году? Предприниматели без работников будут платить на ОПС и ОМС за себя, но вот разбиваться взносы уже не будут. Годовая сумма страховых взносов ИП за себя в 2023 году составит 45 842 рубля. Также ИП будут платить 1% с суммы превышения

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