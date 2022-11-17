О сдаче 4-ФСС за 2022 год. Бухгалтерам напомнили, что 4-ФСС за 2022 год сдают по действующей форме. ФСС РФ разъяснил: годовой отчет 4-ФСС в 2023 году сдают по форме из приказа ФСС РФ от 14.03.2022 N 80. Также ведомство напомнило, что с 1 января 2023 года страхователи представляют в объединенныйДалее
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Какие страховые взносы будут платить ИП без работников в 2023 году? Предприниматели без работников будут платить на ОПС и ОМС за себя, но вот разбиваться взносы уже не будут. Годовая сумма страховых взносов ИП за себя в 2023 году составит 45 842 рубля. Также ИП будут платить 1% с суммы превышенияДалее