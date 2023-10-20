Микрозаймы брать или не брать?

Решение о брать или не брать микрозайм зависит от ваших конкретных обстоятельств, финансовой ситуации и целей. Вот несколько факторов, которые стоит учесть при принятии решения:





1. Срочность и важность нужды: Если у вас возникла срочная и неотложная потребность в

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