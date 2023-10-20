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Краткая информация

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Портал Работ
19 ч.
Как стать самозанятым в России?
Для того чтобы стать самозанятым в России, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Определить вид вашей деятельности. Самозанятые могут заниматься различными видами деятельности, от фриланса до предоставления услуг.

2. Зарегистрироваться в Федеральной налоговой
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Портал Работ
19 ч.
Зачем нужна электронная подпись? Электронная подпись (ЭП) является цифровым эквивалентом обычной подписи на бумаге. Ее основная цель – обеспечить аутентификацию (подтверждение подлинности) электронного документа и установление его целостности (отсутствие изменений).

Вот несколько основных причин,
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Зачем нужна электронная подпись? - Портал Работ России

Портал Работ
19 ч.
Микрозаймы брать или не брать?
Решение о брать или не брать микрозайм зависит от ваших конкретных обстоятельств, финансовой ситуации и целей. Вот несколько факторов, которые стоит учесть при принятии решения:

1. Срочность и важность нужды: Если у вас возникла срочная и неотложная потребность в
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Микрозаймы брать или не брать? - Портал Работ России

Портал Работ
19 ч.
Положительные стороны кредитных карт: 1. Удобство и легкость использования: Кредитные карты позволяют быстро и удобно совершать покупки в магазинах, онлайн или в других местах, где принимают кредитные карты. Они также удобны для оплаты поездок, отелей и других услуг.

2. Отсрочка платежей:
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Положительные и отрицательные стороны кредитных карт - Портал Работ России

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