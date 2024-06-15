Щенки французского бульдога бело-тигрового и палевого окрасов доступны для резервирования. Рожд. 14.04.2024г. У нас только породистые, племенные собаки и поэтому у нас нет голубых, лиловых, черно-подпалых, мерль и др. окрасов. Здесь следят за здоровьем, качеством и экстерьером, тут нет внеплановых

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