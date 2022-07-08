Указала день своего рождения "06.06.1986"Изменила свое образование на "Высшее"Указала свою профессию - "Весь комплекс медицинских услуг в одной …"Изменила семейное положение на "Замужем"Указала свою фамилию - "Калинина"Указала свой псевдоним -