Краткая информация
- 06.06.1986, 36 лет
- Высшее
- В браке
- Весь комплекс медицинских услуг в одной клинике, включая МРТ головного мозга, цена на которую стала более доступной с новой накопительной программой лояльности «СОВА БОНУС», можно найти посетив уникальный медицинский многопрофильный диагностический центр Саратова «СОВА».
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Указала день своего рождения "06.06.1986"Изменила свое образование на "Высшее"Указала свою профессию - "Весь комплекс медицинских услуг в одной …"Изменила семейное положение на "Замужем"Указала свою фамилию - "Калинина"Указала свой псевдоним -