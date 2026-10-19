Как преподавателю сделать презентацию к лекции: нейросеть работает по вашим материалам К каждому занятию нужны слайды, и материал для них обычно давно есть: конспект лекции, методические разработки, статьи, разборы задач. Сложность не в содержании, а в том, что раскладывать готовый текст по ... Далее