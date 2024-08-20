Как красноречив Карнаухов, особенно в части некоторых выражений. А знает ли он, что многие из моих знакомых просто выключают приемник, когда он ведет эфир? Может быть он забыл, что нельзя купить доброе имя, талант и любовь, в данном случае слушателей?
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