Как красноречив Карнаухов, особенно в части некоторых выражений. А знает ли он, что многие из моих знакомых просто выключают приемник, когда он ведет эфир? Может быть он забыл, что нельзя купить доброе имя, талант и любовь, в данном случае слушателей?