Татьяна Рязанова
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Краткая информация

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Татьяна Рязанова
Как красноречив Карнаухов, особенно в части некоторых выражений. А знает ли он, что многие из моих знакомых просто выключают приемник, когда он ведет эфир? Может быть он забыл, что нельзя купить доброе имя, талант и любовь, в данном случае слушателей?

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