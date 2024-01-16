Пятигорск
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 29.10.1986, 37 лет
- В активном поиске
- 1 друг
Таманский лес. Зимние бассейны с родниковой водой
Гора Змейка
Рассвет на озере Кравцово, Ставропольский край
Указала день своего рождения "29.10.1986"Изменила семейное положение на "В активном поиске"Указала свой статус: "Блог о многом: кулинария, энотека, красота, дом. Ну и немножечко о Ставрополе"