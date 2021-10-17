Изменил свое имя на "Александр"
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Изменил свое имя на "Дневник"
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Памятник Николаю Васильевичу Гоголю было решено установить в Ленинграде в 1952 году, к столетию со дня смерти писателя. На Манежной площади был установлен закладной камень. Но ни один из представленных на конкурс проектов будущего памятника не удовлетворил власти, поэтому, открытие монумента
Вид из Гостиницы на Моику
Выпьем, добрая подружка Бедной юности моей, Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей.