Памятник Николаю Васильевичу Гоголю было решено установить в Ленинграде в 1952 году, к столетию со дня смерти писателя. На Манежной площади был установлен закладной камень. Но ни один из представленных на конкурс проектов будущего памятника не удовлетворил власти, поэтому, открытие монумента