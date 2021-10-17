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Александр

Памятник Николаю Васильевичу Гоголю было решено установить в Ленинграде в 1952 году, к столетию со дня смерти писателя. На Манежной площади был установлен закладной камень. Но ни один из представленных на конкурс проектов будущего памятника не удовлетворил власти, поэтому, открытие монумента

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Александр

Выпьем, добрая подружка Бедной юности моей, Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей.

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