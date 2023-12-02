Никогда не вмешивайся в чужое страдание.

Человек должен устать от самого себя и испить положенную ему чашу яда.





Не будь самоуверен и не надейся, что ты сможешь кому-то помочь. Помочь можно только тому, кто готов к помощи.





Страдающий человек видит мир через свою боль, а значит он глух и слеп.

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