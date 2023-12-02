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Краткая информация
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Никогда не вмешивайся в чужое страдание.
Человек должен устать от самого себя и испить положенную ему чашу яда.
Не будь самоуверен и не надейся, что ты сможешь кому-то помочь. Помочь можно только тому, кто готов к помощи.
Страдающий человек видит мир через свою боль, а значит он глух и слеп.Далее