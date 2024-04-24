Мой брат Пухов Антон Олегович из города Кронштадта. Самореферентный. В некотором смысле они драматичны: обстоятельства этого славного места. Хотя мне уже предельно надоело глобально думать о мире через эти знакомые и привычные маленькие детали. Мои интеллект и чувства. Улица Александровская

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