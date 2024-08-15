Я считаю, что сейчас лучший способ рассказать вам об этом предельно затянувшимся косметическом ремонте, который теперь практически входит в мой ежедневный жизненный рацион, - это своего рода иррациональная попытка «Я делюсь несчастьем вместе с вами»… Вы согласны? Первый день этим августом (в...Далее
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