5 признаков того, что машине пора на подъемник: как предотвратить дорогостоящий ремонт Любой опытный водитель подтвердит: машина практически никогда не ломается в один миг. До того как деталь окончательно выйдет из строя и обездвижит автомобиль, она подает отчетливые сигналы: легкий скрип, щелчок ... Далее