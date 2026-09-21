Дмитрий Иванов
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Краткая информация

  • 17.02.1992, 34 года
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Дмитрий Иванов
5 признаков того, что машине пора на подъемник: как предотвратить дорогостоящий ремонт Любой опытный водитель подтвердит: машина практически никогда не ломается в один миг. До того как деталь окончательно выйдет из строя и обездвижит автомобиль, она подает отчетливые сигналы: легкий скрип, щелчок... Далее