Симптомы Квантового перехода человека Святая Русь ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ Солнечная система входит в космические пространства, обладающие иным энергетическим состоянием. Воздействие новых энергий, называемых Пространственным Огнем, приведет к радикальным изменениям на Планете, в частности произойдет
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Сложность, но и уникальность, нашего времени состоит в том, что наиболее совершенные люди Пятой Расы, должны совершить переход в Шестую — уже Богочеловеческую Расу, более совершенную, обладающую гораздо большими возможностями по сравнению с предыдущими. За что же такая милость? — может возникнуть
Симптомы квантового перехода "Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся" (Библия, 1-е Посл. Кор.) На данный момент информация о так называемом Квантовом Переходе Планеты (процессе очищения-трансмутации-воскрешения-вознесения) доведена, так или иначе, почти до каждого человека. Другой
Изменение ДНК в связи с Переходом (2012 й год) Процессы огненной трансмутации организма, или... С апреля этого года ДНК человека начала проходить свою более интенсивную мутацию под воздействием нарастающей Солнечной активности. Точнее сказать - трансмутирование клеток всего живого на планете идёт