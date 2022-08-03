Сложность, но и уникальность, нашего времени состоит в том, что наиболее совершенные люди Пятой Расы, должны совершить переход в Шестую — уже Богочеловеческую Расу, более совершенную, обладающую гораздо большими возможностями по сравнению с предыдущими. За что же такая милость? — может возникнуть