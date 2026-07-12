Ищем водителей на Скании бортовые с полуприцепом 16,4 м. База в Кашире Хорошие условия, свой автопарк

ЗП: 14 рублей за км+ суточные+ премии

Гонки нет, возим металлопрокат.

Кабины высокие. Машины не новые, но в отличном состоянии. Не в лизинге, свои. Шеф адекватный.

Есть стоянка и комната, ... Далее