Требуются Водители
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Краткая информация

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Требуются Водители
Ищем водителей на Скании бортовые с полуприцепом 16,4 м. База в Кашире Хорошие условия, свой автопарк
ЗП: 14 рублей за км+ суточные+ премии
Гонки нет, возим металлопрокат.
Кабины высокие. Машины не новые, но в отличном состоянии. Не в лизинге, свои. Шеф адекватный.
Есть стоянка и комната,... Далее
Требуются Водители
Свежая вакансия водитель кат СЕ в Кашире Приглашаем на работу водителя вахта, водитель грузовика. Условия: База в Кашире. На базе есть душ и бесплатная стоянка для личных автомобилей.
Зарплата: Общий доход 180 000–280 000 ₽ за 30 дней + суточные
О компании и технике: Транспортная компания с... Далее