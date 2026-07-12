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Краткая информация
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Свежая вакансия водитель кат СЕ в Кашире Приглашаем на работу водителя вахта, водитель грузовика. Условия: База в Кашире. На базе есть душ и бесплатная стоянка для личных автомобилей.
Зарплата: Общий доход 180 000–280 000 ₽ за 30 дней + суточные
О компании и технике: Транспортная компания с... Далее
Зарплата: Общий доход 180 000–280 000 ₽ за 30 дней + суточные
О компании и технике: Транспортная компания с... Далее