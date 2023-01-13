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Десятки людей пришли проститься с народным исполнителем

11 января в городе Тосно Ленинградской области состоялось прощание с советским бардом, бескомпромиссным борцом за восстановление советского народовластия Александром Харчиковым. Он скончался 7 января на 74-м году жизни. Попрощаться с

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Десятки людей пришли проститься с народным исполнителем - КПРФ Санкт-Петербург

Спецподразделение ГРОМ бригада Оплот г Дебальцево ДНР Донецкая область участник боя при обороне Логвиново запирая Дебальцевский котел Братья последний бой перед погребением. Поддержите, кто может чем ! Руководствуясь принципом гуманизма в целях укрепления гражданского мира и согласия, в

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Обращения граждан - Правительство России

Незаконное использование блоком НАТО изобретений изобретенных в СССР и уворованных и внедренные в США через 30 лет в штате Монтана при переправе реки Суоан, длиной 205 футов в 2017 году, с применение упругопластических стальных ферм с большими перемещениями на предельное равновесие и

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Nezakonnoe ispolzovanie NATO izobreteniy izobretennix USSR vnedrennix USA pri perepravi reku Suon Montana 561 str

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