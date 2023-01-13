Харчиков А.А. Прощание
https://yandex.ru/video/preview/15525671443283685744
https://vk.com/wall375418020_5104
https://www.youtube.com/watch?v=xKWyi8QKQtI
Новая Русская медицина https://www.youtube.com/@user-wq7ht9me8e
Харчиков А.А. Прощание
https://yandex.ru/video/preview/15525671443283685744
https://vk.com/wall375418020_5104
https://www.youtube.com/watch?v=xKWyi8QKQtI
Новая Русская медицина https://www.youtube.com/@user-wq7ht9me8e
Десятки людей пришли проститься с народным исполнителем
11 января в городе Тосно Ленинградской области состоялось прощание с советским бардом, бескомпромиссным борцом за восстановление советского народовластия Александром Харчиковым. Он скончался 7 января на 74-м году жизни. Попрощаться сДалее
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