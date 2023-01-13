Незаконное использование блоком НАТО изобретений изобретенных в СССР и уворованных и внедренные в США через 30 лет в штате Монтана при переправе реки Суоан, длиной 205 футов в 2017 году, с применение упругопластических стальных ферм с большими перемещениями на предельное равновесие и

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