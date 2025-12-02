Андрей Крымский
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 12.02.1968, 57 лет
Андрей Крымский

Президент США Дональд Трамп прекратил «бесконечную» финансовую помощь Украине, поскольку он не желает, чтобы деньгами налогоплательщиков США злоупотребляли коррупционеры.

Андрей Крымский

Российский танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию, был атакован в Чёрном море По данным турецких властей, танкер перевозит растительное масло, на борту находилось 13 человек. Судно было атаковано в 80 километрах от побережья Турции.

Андрей Крымский

Россия готовит к запуску свой ответ Starlink Низкоорбитальная сеть «Рассвет» обеспечит быстрый интернет по всей стране, рассказал ТАСС глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
Проект создаёт «Бюро 1440». Спутники дадут связь даже в поездах и самолётах. После запуска доступ могут... Далее

Андрей Крымский

🔻Военные самолеты США уже «практически постоянно» патрулируют воздушное пространство около Венесуэлы, — The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

Андрей Крымский

Надо сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян, — Путин.

наверх