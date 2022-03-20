ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬСЯ И ЧЕМ ПСИХОЛОГ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН На сегодняшний день довольно стремительно растет спрос на психологов. Все, кто интересуется психологией и развитием это наверняка заметили, и у них возникали подобные вопросы: "Почему так много психологов?", "Почему именно сейчас?",