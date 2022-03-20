“ХОРОШО, ЧТО ПЕРВОЙ ДОЧКА РОДИЛАСЬ! НЯНЬКОЙ БУДЕТ!”😨 ⠀ Не знаю как вас, а меня передергивает от этой “народной мудрости”.❌ В одной фразе — пошаговая инструкция, как отнять у ребенка детство. ⠀ “Но ведь у ребенка должны быть свои обязанности!” — скажете вы, и будете абсолютно правы.👌 ⠀ Но есть
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СИНДРОМ ОТЛИЧНИЦЫ У девочки-отличницы идеально выглаженное платьице, в дневнике красуются только “пятерки”, а любимое хобби — учеба.🥇Но это в юности так. А потом девочка вырастает, а привычка все делать на “отлично” остается: ⠀ - Если ВУЗ, то только с красным дипломом. Мальчики и студенческие
ПОДАВЛЕННЫЕ ЭМОЦИИ Давайте вспомним школьный курс физики: энергия не может уходить “в никуда”, она просто меняет одну форму на другую.⚡ ⠀ Эмоции — это тоже энергия, причем весьма мощная.💗 И часто вместо того, чтобы прожить и отпустить негативные эмоции, мы старательно запираем их в себе, на ключ от
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬСЯ И ЧЕМ ПСИХОЛОГ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН На сегодняшний день довольно стремительно растет спрос на психологов. Все, кто интересуется психологией и развитием это наверняка заметили, и у них возникали подобные вопросы: "Почему так много психологов?", "Почему именно сейчас?",