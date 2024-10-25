В окне моём Медведица Большая И отраженье моего лица,

Зовут меня и в бездну увлекая

Показывают выход из Кольца





.Кольца постылых мыслей и желаний,

Однообразных масок, слов и нот

,Печальных радостей, пустых переживаний,

Зимой за летом, а за годом год.





Лицо зовёт меня припомнить

То, что забыл за