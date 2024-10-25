Сергей Клевцов
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Краткая информация

  • 19.06.1969, 55 лет
  • 0 друзей
Сергей Клевцов
В окне моём Медведица Большая И отраженье моего лица,
Зовут меня и в бездну увлекая
Показывают выход из Кольца

.Кольца постылых мыслей и желаний,
Однообразных масок, слов и нот
,Печальных радостей, пустых переживаний,
Зимой за летом, а за годом год.

Лицо зовёт меня припомнить
То, что забыл за
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