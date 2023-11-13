Мы проект ТОП-1 на СНГ по настройкам профессиональных игроков CS2. У нас более 3000 конфигов про игроков разных стран и возрастов. Мы предоставляем только актуальные настройки, прицелы и многое другое. Источник - https://cs-config.ru
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