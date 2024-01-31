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Влад
8 ч.
увидел это и прочтя я задумал.ся почему там дата жизни - 345 лет? или это не лета (годы) а может количество дней в году оных были не равны нашим -365дням? почему когда то давно (в 5500 отых годах) люди жили дольше чем мы сейчас в 2024м году? неужели мы с нашей "развитой" цивилизацией не можем
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