Плазмотерапия волос: как работает процедура и какие результаты можно ожидать Плазмотерапия — это процедура, которая помогает восстановить здоровье волос и улучшить их внешний вид. Она основана на введении собственной плазмы пациента в кожу головы, что способствует активизации кровообращения и

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