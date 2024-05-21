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Плазмотерапия волос: как работает процедура и какие результаты можно ожидать Плазмотерапия — это процедура, которая помогает восстановить здоровье волос и улучшить их внешний вид. Она основана на введении собственной плазмы пациента в кожу головы, что способствует активизации кровообращения и...Далее