Не троньте Россию Он отказался от нашей икры, Морепродуктов и водки даже, Мы россияне мечтать не могли, Сами съедим, на хлеб намажем… Нефть на восток, газ только друзьям, Гамбургер сменим на наши котлеты. Всех недовольных отправим к чертям, Пусть покупают на запад билеты… Джо уж трясётся, года, как