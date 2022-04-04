Краткая информация

  • 07.07.1951, 70 лет
  • Высшее
  • В браке
  • инженер, поэт, писатель - член Российского союза писателей
  • 0 друзей
Владимир Гакштетер

Указал день своего рождения "07.07.1951"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "инженер, поэт, писатель - член Российско…"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой псевдоним - "zerdym"

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Владимир Гакштетер

Не троньте Россию Он отказался от нашей икры, Морепродуктов и водки даже, Мы россияне мечтать не могли, Сами съедим, на хлеб намажем… Нефть на восток, газ только друзьям, Гамбургер сменим на наши котлеты. Всех недовольных отправим к чертям, Пусть покупают на запад билеты… Джо уж трясётся, года, как

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