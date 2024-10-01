Лицензия Министерства Культуры России под ключ представляет собой важный инструмент для компаний, занятых в сфере реставрации и внутреннего ремонта памятников архитектуры, относящихся к культурному наследию страны. Такой документ необходим для законной деятельности в данной области, обеспечивая