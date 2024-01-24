ЛИДЕР ТЕСТИРОВАНИЯ: - помогает проверить работоспособность и качество программы перед ее выпуском или внедрением. Выявить ошибки, баги и неправильную работу программы, которая может привести к сбоям или недостаточной функциональности.

- помогает гарантировать соответствие программы требованиям и

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