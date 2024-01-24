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Краткая информация
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ЛИДЕР ТЕСТИРОВАНИЯ: - помогает проверить работоспособность и качество программы перед ее выпуском или внедрением. Выявить ошибки, баги и неправильную работу программы, которая может привести к сбоям или недостаточной функциональности.
- помогает гарантировать соответствие программы требованиям и...Далее
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