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Краткая информация

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Лидер тестирования
11 ч.
ЛИДЕР ТЕСТИРОВАНИЯ: - помогает проверить работоспособность и качество программы перед ее выпуском или внедрением. Выявить ошибки, баги и неправильную работу программы, которая может привести к сбоям или недостаточной функциональности.
- помогает гарантировать соответствие программы требованиям и
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