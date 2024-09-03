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Краткая информация
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Кинжал ДРАКОН ⚔️
⨳ Клинок: кованная сталь ЭИ-107.
⨳ Содержание драгоценных металлов: золото 999,9 - 9 мкм, серебро 925, никель - 20 мкм.
⨳ Ювелирные камни: Алпанит зелёный d2-24 шт, d1,175-460 шт., d1,5-250 шт, d2,5-15 шт, фианиты зелёный d1-120 шт, Корунд рубиновый d3,5 - 2 шт, d1-2 шт, гранат...Далее