Aerston
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 0 друзей
Aerston
Компания Aerston.ru - это настоящий рай для ценителей роскоши и изысканности! Мы создаем и предлагаем Вам самые изысканные и дорогие подарки, которые станут настоящим украшением для любого торжества. Наш ассортимент включает в себя как классические серийные сувениры, так и уникальные авторские
...Далее
Aerston
Кинжал ДРАКОН ⚔️
⨳ Клинок: кованная сталь ЭИ-107.

⨳ Содержание драгоценных металлов: золото 999,9 - 9 мкм, серебро 925, никель - 20 мкм.

⨳ Ювелирные камни: Алпанит зелёный d2-24 шт, d1,175-460 шт., d1,5-250 шт, d2,5-15 шт, фианиты зелёный d1-120 шт, Корунд рубиновый d3,5 - 2 шт, d1-2 шт, гранат
...Далее
Aerston
Добавил свое фото обложки
Aerston
Добавил свой аватар

Картина дня

наверх