Вообще-то парень никому и ничего не должен! Чего до него пристали? А с каких делов он должен уступать место? Оправдываться? Если просто не имеет желание. Например, если я хочу ездить с конечки, то я продал квартиру и купил на конечке маршрутки в спальном районе, потому как у меня проблемы с