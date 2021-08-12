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Сергей Белецкий
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Вообще-то парень никому и ничего не должен! Чего до него пристали? А с каких делов он должен уступать место? Оправдываться? Если просто не имеет желание. Например, если я хочу ездить с конечки, то я продал квартиру и купил на конечке маршрутки в спальном районе, потому как у меня проблемы с

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Разно Всяко

"Я место оплатил и беременной уступать его не буду!"

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