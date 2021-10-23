Краткая информация

  • Неоконченное высшее
  • Всё сложно
  • Электроника и программирование
  • 0 друзей
Иван Иванов
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Как не прискорбно, Вы, скорее всего правы. Только с уклоном в капитализм - мы вами не владеем, но вы на нас работаете и приносите капитал.

Политика как она есть

Наступило прозрение? Или это что-то другое? Шарада от Путина

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Иван Иванов

Заполнил раздел "любимые книги" : "Интересные"Заполнил раздел "любимая еда" : "Вкусная"Заполнил раздел "любимые игры" : "Всякие,Логические"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Достойная"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "Красивые"Изменил свое образование на

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