Как не прискорбно, Вы, скорее всего правы. Только с уклоном в капитализм - мы вами не владеем, но вы на нас работаете и приносите капитал.
Краткая информация
- Неоконченное высшее
- Всё сложно
- Электроника и программирование
- 0 друзей
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Заполнил раздел "любимые книги" : "Интересные"Заполнил раздел "любимая еда" : "Вкусная"Заполнил раздел "любимые игры" : "Всякие,Логические"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Достойная"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "Красивые"Изменил свое образование на