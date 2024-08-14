Указала день своего рождения "02.12.1984"Изменила семейное положение на "Замужем"Указала свой статус: "Психолог, провожу диагностики по архетипам, в которых разбираю стратегии в жизни, в деньгах, в отношениях. Прошла свой путь героя от отрицания себя и ДЦП до любви к своей жизни."