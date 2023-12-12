Виталий Волошин
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Краткая информация

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Виталий Волошин
23 ч.
ТОЛЬКО ЭКСКЛЮЗИВ!!!👍 Был зафиксирован 10.12.23г. в г.Москве новый мировой и национальный рекорд " Самый массовый танец беременных женщин", в котором приняли участие 261на будующая мама.

На Фестивале готовила репортаж о рекорде телевизионная группа из Франции Francetelevisions. И, в том числе,
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