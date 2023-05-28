Ливадийский дворец в Ялте — это один из самых красивых и известных дворцов в Крыму. Расположенный в живописном месте у самого берега Чёрного моря, он привлекает внимание туристов со всего мира.

Цена на билеты в Ливадийский дворец очень доступная, и экскурсия внутри здания может стать настоящей

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