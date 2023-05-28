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Сочи сегодня: доступен ли там отдых? Принято считать, что Сочи – самый дорогой российский курорт. И с этим не поспоришь, потому что так оно и есть. Причем, отдых в Сочи сегодня может обойтись куда дороже, чем например в Египте, Турции или в бархатной неге Таиланда....
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Воронцовский дворец в Крыму - это уникальный исторический памятник, расположенный в городе Алупка.
Этот дворец был построен в 1828 году для князя Михаила Воронцова, и его архитектура является настоящим произведением искусства. Посетители могут приобрести билеты на экскурсии по дворцу где можноДалее
Ливадийский дворец в Ялте — это один из самых красивых и известных дворцов в Крыму. Расположенный в живописном месте у самого берега Чёрного моря, он привлекает внимание туристов со всего мира.
Цена на билеты в Ливадийский дворец очень доступная, и экскурсия внутри здания может стать настоящейДалее