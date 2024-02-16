Владимир Москаленко
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 26.07.1982, 41 год
  • 1 друг
Владимир Москаленко
6 ч.
Указал день своего рождения "26.07.1982"Указал свой статус: "Друзья, Давайте знакомиться! Я профессиональный практикующий психолог, гипнолог. Помогаю раскрыть свой внутренний потенциал, источник мудрости. Решить конфликтные ситуации и обрести близость и гармонию во взаимоотношениях. Убрать все
...Далее

Картина дня

наверх