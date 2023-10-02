Александр Осипов
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Краткая информация

  • 16.04.1956, 67 лет
  • Высшее
  • В браке
  • Психолог
  • 0 друзей
Александр Осипов
16 ч.

Зайдите в интернет, в строке поиска напишите мой псевдоним Алексос, найдете мой сайт и все контакты

Александр Осипов
16 ч.

Указал день своего рождения "16.04.1956"Заполнил раздел "любимые книги" : "Как закалялась сталь"Заполнил раздел "любимая еда" : "Калитки"Заполнил раздел "любимые игры" : "Прятки"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Марк Бернес. А я работаю волшебником."Заполнил

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Александр Осипов
16 ч.

Зайдите в интернет, напишите в строке поиска мой псевдоним Алексос, получите ссылку на мой сайт, и все мои контакты.

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