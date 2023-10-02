На моем сайте aleksos.ru найдете способ предсказывать будущее
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Краткая информация
- 16.04.1956, 67 лет
- Высшее
- В браке
- Психолог
- 0 друзей
Зайдите в интернет, в строке поиска напишите мой псевдоним Алексос, найдете мой сайт и все контакты
Указал день своего рождения "16.04.1956"Заполнил раздел "любимые книги" : "Как закалялась сталь"Заполнил раздел "любимая еда" : "Калитки"Заполнил раздел "любимые игры" : "Прятки"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Марк Бернес. А я работаю волшебником."ЗаполнилДалее
Зайдите в интернет, напишите в строке поиска мой псевдоним Алексос, получите ссылку на мой сайт, и все мои контакты.