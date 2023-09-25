14 июня 2019 года авиадебошир экстренно приземлился в Варшаве, на борту рейса Барселона - Москва.
Краткая информация
- 30.05.2004, 19 лет
- Студент
- Ничего серьёзного
- Программист
- 0 друзей
14 июня 2019 года авиадебошир экстренно приземлился в Варшаве, на борту рейса Барселона - Москва.
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