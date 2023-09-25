Краткая информация

  • 30.05.2004, 19 лет
  • Студент
  • Ничего серьёзного
  • Программист
  • 0 друзей
Алексей Пискун
1 д.

14 июня 2019 года авиадебошир экстренно приземлился в Варшаве, на борту рейса Барселона - Москва.

Алексей Пискун
1 д.

Указал день своего рождения "30.05.2004"Заполнил раздел "любимая еда" : "Брокколи"Заполнил раздел "любимые игры" : "Sonic Forces"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Sonic the Hedgehog,Jim Yosef,Alan Walker…"Заполнил раздел "любимые фильмы" : "В поисках Немо,Филипок

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