Изменил свое фото обложки
Краткая информация
- 16.06.1976, 45 лет
- В браке
- Риелтор
- 10 друзей
Указал свой статус: "Занимаюсь продажей недвижимости в Сочи. Дома, земельные участки и инвестиционно привлекательных обьектов."
Указал свой статус: "Занимаюсь продажей недвижимости в Сочи. Дома, земельные участки и инвестиционно привлекательных обьектов."
Указал свой статус: "Занимаюсь продажей недвижимости в Сочи. Дома, земельные участки и инвестиционно привлекательных обьектов."
Изменил свой псевдоним на "DomaSoсhi"