Изменил свою фамилию на "Льгов"Изменил свое имя на "Александр"
Краткая информация
- 15.01.1944, 78 лет
- В браке
- 0 друзей
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Указал день своего рождения "15.01.1944"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: "Старый, но не очень. Стараюсь жить активно. В прошлом честно отслужил Отечеству более 30 лет. Сейчас увлекаюсь классической музыкой, монументальной живописью, книгами. Отвлекаюсь на необычные явления и события, стараюсь дружить с занимательными людьми и просто умными и надежными.
Что может быть нового у человека уже приличного возраста? Давние забытое в прошлом плюс жажда новых знаний и впечатлений. Вот-и знакомство с Вами «миртесен»!
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