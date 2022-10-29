Краткая информация

  • 15.01.1944, 78 лет
  • В браке
  • 0 друзей
Александр Льгов

Указал день своего рождения "15.01.1944"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: "Старый, но не очень. Стараюсь жить активно. В прошлом честно отслужил Отечеству более 30 лет. Сейчас увлекаюсь классической музыкой, монументальной живописью, книгами. Отвлекаюсь на необычные явления и события, стараюсь дружить с занимательными людьми и просто умными и надежными.

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Александр Льгов

Что может быть нового у человека уже приличного возраста? Давние забытое в прошлом плюс жажда новых знаний и впечатлений. Вот-и знакомство с Вами «миртесен»!

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