Указал день своего рождения "15.01.1944"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: "Старый, но не очень. Стараюсь жить активно. В прошлом честно отслужил Отечеству более 30 лет. Сейчас увлекаюсь классической музыкой, монументальной живописью, книгами. Отвлекаюсь на необычные явления и события, стараюсь дружить с занимательными людьми и просто умными и надежными.