Сводка МО РФ о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.07.2022 г.) Часть 1 (см. часть 2) ◽️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. https://gromada-ks.blogspot.com/2022/07/blog-post_6.html