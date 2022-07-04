Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (04.07.2022 г.) https://gromada-ks.blogspot.com/2022/07/04072022.html,
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1. ЛНР полностью освобождена!!! Урраа, товарищи!!! Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Путину об освобождении всей территории Луганской Народной Республики https://gromada-ks.blogspot.com/2022/07/70.html
Сводка МО РФ о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.07.2022 г.) Часть 1 (см. часть 2) ◽️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. https://gromada-ks.blogspot.com/2022/07/blog-post_6.html
Сегодня 3 июля 2022 г. Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К.Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путину об освобождении Луганской Народной Республики. https://gromada-ks.blogspot.com/2022/07/blog-post_30.html