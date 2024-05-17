Евгений Храпов
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Краткая информация

  • 05.06.1975, 48 лет
  • В активном поиске
  • 0 друзей
Евгений Храпов
И ещё хотелось бы стабильного постоянства на долгое время своего выбора в быстро меняющемся начале нашего века.
Евгений Храпов
Можно немного ясности,что важнее Земная Жизнь или Величие Своей Страны в ближайшем будущем Мире?
Евгений Храпов
На мой взгляд освоение Луны это рентабельный проэкт и ещё амбициозный,хотя бы - потому что запускать Космические корабли с Луны для освоения Марса - это большая экономия топлива у современных Ракетоносителей.Хотя прогресс не стоит на месте и может быть скоро будет придуман космический двигатель на
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Евгений Храпов
Интересно - Решит ли Освоение - Ближнего Космоса - проблемы - дефицита ресурсов на Планете в недалёком будущем? Хотелось бы чтобы наша Страна продолжила пальму Первенства в этой области - начиная с освоения Луны.
Евгений Храпов
Мои предпочтения Стороне Владимира Владимировича Путина - разделяю ваши переживания за судьбу России в Мире.

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