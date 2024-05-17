И ещё хотелось бы стабильного постоянства на долгое время своего выбора в быстро меняющемся начале нашего века.
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Краткая информация
- 05.06.1975, 48 лет
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На мой взгляд освоение Луны это рентабельный проэкт и ещё амбициозный,хотя бы - потому что запускать Космические корабли с Луны для освоения Марса - это большая экономия топлива у современных Ракетоносителей.Хотя прогресс не стоит на месте и может быть скоро будет придуман космический двигатель на...Далее
Интересно - Решит ли Освоение - Ближнего Космоса - проблемы - дефицита ресурсов на Планете в недалёком будущем? Хотелось бы чтобы наша Страна продолжила пальму Первенства в этой области - начиная с освоения Луны.