Производство бумажной упаковки для сухих строительных смесей. Чтобы создавать пакеты высокого качества, мы открыли своё производство, установили новейшее оборудование, закупили высококачественную бумагу, заключили сотрудничество с классными дизайнерами и воодушевленно ведём свою работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)