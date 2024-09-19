Производство бумажной упаковки для сухих строительных смесей. Чтобы создавать пакеты высокого качества, мы открыли своё производство, установили новейшее оборудование, закупили высококачественную бумагу, заключили сотрудничество с классными дизайнерами и воодушевленно ведём свою работу.