KEDRESS
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Краткая информация

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KEDRESS
Производство бумажной упаковки для сухих строительных смесей. Чтобы создавать пакеты высокого качества, мы открыли своё производство, установили новейшее оборудование, закупили высококачественную бумагу, заключили сотрудничество с классными дизайнерами и воодушевленно ведём свою работу.
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